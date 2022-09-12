أياكس الهولندي بوابة محمد صلاح لتحقيق إنجاز جديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يستعد ليفربول لمواجهة أياكس الهولندي، مساء غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث ليفربول عن فوزه الأول بالمجموعات بعد الخسارة التي تعرض لها من نابولي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، خلال لقاء الجولة الأولى.

وتعد مباراة أياكس بمثابة الفرصة للدولي المصري محمد صلاح لتحقيق إنجاز جديد، حيث خاض صلاح مباراتين أمام الفريق الهولندي من قبل لم يسجل خلالهما أي أهداف.

وواجه صلاح أياكس مع ليفربول في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021/2020، لكنه لم يسجل أو يصنع، ولكن استطاع الريدز أن يحقق الفوز في المباراتين بهدف دون رد، لذلك يأمل اللاعب المصري في التسجيل لأول مرة بشباك الفريق الهولندي خلال مباراة الغد.

يذكر أن أياكس يتصدر المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، ويتواجد نابولي في الوصافة بنفس الرصيد، بينما يحل ليفربول ثالثاً بدون نقاط، وفي المركز الأخير يتواجد جلاسكو رينجرز بلا نقاط أيضاً.

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