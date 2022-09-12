شبهها بأفلام الرعب.. كلوب: مباريات ليفربول هذا الموسم الأسوأ لي على الإطلاق

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث يورغن كلوب مدرب ليفربول عن مواجهة أياكس الهولندي، غداً الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وكذلك عن البداية السيئة لفريقه هذا الموسم على المستوى المحلي والقاري.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء ليفربول وأياكس: "استغلينا تأجيل الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، تدربنا جيداً وقمنا بتحليل المباريات السابقة".

وأضاف: "عندما شاهدت المباريات السابقة لنا هذا الموسم، شعرت بأنني أشاهد أفلام رعب، خضت أسوأ مبارياتي على الإطلاق، لكن مهمتي هي فهم لماذا حدث ذلك، علينا العمل لتطوير خط الدفاع، فهو الأساس لكل شيء".

وواصل: "علينا استعادة الثقة، ما حدث يحدث لكثير من الفرق لكن علينا استعادة مستوانا الفني، لم يسبق لي وأن شاهدت أبداً فريق يلعب بشكل رائع ولكنه دافعه سيء، لا يمكنك أن تتحلى بالاستمرارية دون الدفاع القوي، علينا إظهار ردة فعل حقيقية".

وأتم كلوب، قائلاً: "تحدثت مع اللاعبين بكل صراحة، لم أريد إحباطهم بل توضيح لهم أين نحن الآن، هذه لحظة حل المشاكل وليس لاتهام أحد".

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