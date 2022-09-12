ليفربول يفقد مدافعه في مباراة أياكس الهولندي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير إنجليزية، أن ليفربول سيفقد مدافعه أندرو روبرتسون في مباراة أياكس الهولندي بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع "ليفربول إيكو" فإن روبرتسون سيغيب عن مواجهة أياكس بسبب معاناته من إصابة في الركبة، الأمر الذي تطلب ارتدائه دعامة.

وكشف يورغن كلوب مدرب ليفربول عن مدة غياب روبرتسون خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للقاء، حيث قال: "روبرتسون تعرض لإصابة مؤخراً وسيغيب لبعد التوقف الدولي".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وأياكس أمستردام الهولندي، في تمام الساعة الحادية عشر مساء غداً الثلاثاء بتوقيت الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز