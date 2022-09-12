ليفربول يطبق سيناريو صلاح مع نابي كيتا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إنجليزية، موقف ليفربول من تجديد عقد الغيني نابي كيتا لاعب وسط الريدز، الذي لم يعلن النادي الإنجليزي حتى الآن عن تجديد عقده، رغم حاجة ليفربول لتدعيم وسط ملعبه بسبب الإصابات التي تطارد الفريق.

وبحسب موقع "ليفربول إيكو"، فهناك مصادر داخل ليفربول أكدت أن النادي الإنجليزي قام بتجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح خلال الأشهر الماضية وسط غياب كل ردود الفعل من جانب النادي ومسؤوليه رغم زيادة التكهنات حينها من وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن العمل في صمت أكد رغبتهم في الإبقاء على صلاح.

وأشار الموقع إلى أن الأمر نفسه تفعله إدارة ليفربول مع نابي كيتا، حيث يرغب مسؤولو النادي الإنجليزي في توقيع عقد طويل الأمد مع اللاعب، وتعمل على إنهاء الملف خلال الوقت الراهن.

يذكر أن صلاح جدد عقده مع ليفربول حتى عام 2025، بعدما كان ينتهي تعاقده بنهاية الصيف المقبل 2023.

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