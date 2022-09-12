نغمة الهاتف تكشف عن حلم هالاند مع مانشستر سيتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف آرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، عن هدفه مع الفريق الإنجليزي خلال الموسم الجاري، بعدما انضم إلى صفوفه قادماً من بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال هالاند في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "الجميع يعلم أن حلمي يكمن في التتويج بدوري أبطال أوروبا، للدرجة التي جعلتني أستخدم النشيد الرسمي للمسابقة، كنغمة لهاتفي".

وتابع: "أريد التطور والفوز في المباريات والبطولات، وقضاء وقت ممتع، أحب دوري الأبطال ولابد أن أعترف بذلك".

وعن اختلاف اللعب في الدوري الإنجليزي عن الدوري الألماني، قال هالاند: "اللعب في البريميرليغ مختلف بعض الشيء، لكن بالطبع البطولتان رائعتان".

وأتم هالاند، قائلاً: "الدوري الإنجليزي يمتاز بإيقاع بدني أكبر وأقوى، كل مباراة صعبة للغاية، ويضم العديد من الفرق الكبرى وهذا ما أحبه، أستمتع بكل ثانية في الدوري الإنجليزي وكنت أتابعه طوال حياتي".

يذكر أن مانشستر سيتي يستعد لمواجهة بوروسيا دورتموند بعد غداً الأربعاء، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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