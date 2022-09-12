ألكاراس يحرز لقب أمريكا المفتوحة للتنس ويصبح أصغر مصنف أول عالمياً في التاريخ

المصدر: أ ف ب

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أحرز الإسباني اليافع كارلوس ألكاراس أول لقب كبير في مسيرته، بتتويجه، الأحد، ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، ليصبح أصغر مصنف أول عالمياً في التاريخ.

وتفوّق اللاعب البالغ 19 عاماً و4 أشهر و6 أيام على النرويجي كاسبر رود 6-4 و2-6 و7-6 (7-1) و6-3 في نهائي فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم، ليصبح أول مراهق يحرز لقب بطولة كبرى منذ مواطنه رافايل نادال في رولان غاروس 2005 والأصغر يعتلي صدارة التصنيف العالمي منذ الأسترالي ليتون هويت (20 عاماً و9 أشهر) في 19 نوفمبر 2001.

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