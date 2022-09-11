توماس توخيل في أول تعليق على رحيله عن تشيلسي: أنا مصدوم!

المصدر: وكالات

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أصدر توماس توخيل المدير الفني السابق لفريق تشيلسي بيانا رسميا، للتعليق على رحيله عن البلوز، حيث أشار إلى أنه تعرض للصدمة عقب رحيله عن مهمته كمدير فني للفريق.

وقال توماس توخيل في بيانه: "هذا واحد من أصعب البيانات التي سوف أكتبها، كنت آمل أنني لن أقوم بذلك لعدة سنوات، أنا مصدوم لأن وقتي قد انتهى في تشيلسي، لقد شعرت أنني في منزلي في هذا النادي"

وختم: "شكرا جزيلا لجميع الموظفين واللاعبين والمشجعين، لقد شعرت بالترحيب منذ أول يوم، الفخر والسعادة بسبب تحقيقي لدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية تلك الذكريات ستبقى معي للأبد، يسعدني أنني كنت جزءا من تاريخ هذا النادي ستظل هذه الذكريات معي إلى الأبد"

وأعلن نادي تشيلسي، الأربعاء الماضي، إقالة مدربه الألماني توماس توخيل، وذلك بعد الهزيمة أمام دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا.

ونشر تشيلسي بيانًا رسمياً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء كالتالي:

"نيابة عن الجميع في تشيلسي يود النادي أن يسجل امتنانه لتوماس والجهاز المعاون على كل جهودهم خلال فترة وجودهم مع النادي".

وكان تشيلسي تعرض لهزيمة مفاجئة أمام الفريق الكرواتي بنتيجة 0/1، في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، بالجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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