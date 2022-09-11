بلباو يصعق إلتشي برباعية في الدوري الإسباني

المصدر: د ب ا

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استعاد أتلتيك بلباو نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 4 / 1 على مضيفه إلتشي، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة للمسابقة.

وارتفع رصيد أتلتبك بلباو، الذي خسر أمام إسبانيول في المرحلة الماضية بالبطولة، إلى 10 نقاط في المركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد إلتشي، الذي مازال يبحث عن انتصاره الأول في البطولة هذا الموسم، عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وحسم بلباو الأمور عمليا منذ الشوط الأول، الذي شهد تسجيله 4 أهداف، حيث جاء الهدف الأول عبر النيران الصديقة، بعدما سجل الأرجنتيني نيكولاس فرنانديز ميركاو، مدافع إلتشي، الهدف الأول للفريق الباسكي في الدقيقة التاسعة، بالخطأ في مرمى فريقه.

وأضاف أوهيان سانسيت الهدف الثاني لبلباو في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميلاه نيكو ويليامس وأليكس بيرينجور الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 22 و44 على الترتيب، فيما تكفل إزكويل بونسي بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لإلتشي في الدقيقة 59.

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