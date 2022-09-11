بسبب مخاوف أمنية..تأجيل مباراة بدوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تأجيل مباراة نابولي ورينجرز في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لـ24 ساعة، لتقام يوم الأربعاء المقبل بدلا من الثلاثاء.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الأحد، إن مباراة نابولي ورينجرز ستقام يوم 14 سبتمبر الجاري في الساعة 21.00 بتوقيت وسط أوروبا، بدل 13 من الشهر نفسه، بسبب مخاوف أمنية وتنظيمية.

ويعود سبب تغيير موعد هذه المباراة، لتبعات وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وما نتج عن ذلك من تأجيل كل مباريات كرة القدم في إنجلترا خلال الأسبوع الحالي، "كعلامة على الاحترام" للملكة البريطانية التي توفيت الخميس الماضي.

وقرر "اليويفا" وفقا لروسيا اليوم تغيير موعد مباراة دوري أبطال الشباب بين فريقي نابولي ورينجرز من الثلاثاء 13 سبتمبر إلى الأربعاء 14 سبتمبر، وستقام المواجهة في تمام الساعة 15.00 بتوقيت وسط أوروبا.

وكان نابولي حقق فوزا كبيرا على ضيفه ليفربول 4-1 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري الأبطال، فيما تكبد رينجرز خسارة قاسية على يد مضيفه أياكس برباعية دون رد.

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