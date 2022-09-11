أسينسيو ينفجر غضباً في وجه أنشيلوتي خلال مباراة مايوركا (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أبدى ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد غضبه واعتراضه، على عدم التواجد في التشكيل الأساسي أو المشاركة بشكل عام خلال مباراة فريقه أمام ريال مايوركا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن أسينسيو أبدى اعتراضه في وجه أنشيلوتي بسبب عدم مشاركته في مباراة مايوركا، حيث ألقى اللاعب قميص الإحماء أرضاً وركل زجاجة المياه، بعدما أجرى أنشيلوتي التغيير الأخير لريال مدريد بخروج لوكاس فاسكيز ودخول داني كارفاخال بدلاً منه، وتأكد من عدم مشاركته في المباراة.

ورغم غياب الفرنسي كريم بنزيما عن مواجهة مايوركا بسبب الإصابة، إلا أن كارلو أنشيلوتي فضل الدفع بالبلجيكي إدين هازارد، لقيادة خط هجوم الميرنغي خلال مواجهة مايوركا.

وكان ريال مدريد فاز على ريال مايوركا 1/4، حيث حول تأخره بهدف إلى فوز برباعية.

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