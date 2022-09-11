قطار ريال مدريد يواصل انطلاقته الرائعة ويدهس مايوركا (صور)

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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حقق ريال مدريد الفوز الخامس على التوالي بمسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما تخطى ريال مايوركا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بالجولة الخامسة من عمر الليغا.

سجل ريال مايوركا هدف التقدم في الدقيقة 35 برأسية عن طريق فيدات موريكي، حيث استغل اللاعب خروج تيبو كورتوا حارس الريال عن مرماه بطريقة غير صحيحة، ووضع الكرة في الشباك.

وكثف ريال مدريد ضغطه من أجل التعادل، وبالفعل سجل فيديريكو فالفيردي هدفاً رائعاً في نهاية الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني دفع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بلوكا مودريتش بدلاً من إدين هازارد، وكذلك ناتشو بدلاً من فيرلاند ميندي.

وفي الدقيقة 72 نجح فينيسيوس جونيور في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد، بعدما تلقى تمريرة من رودريغو غوس، قبل أن يضيف غوس الهدف الثالث في الدقيقة 88، بعدما راوغ دفاع مايوركا، وفي الدقيقة 92 سجل أنطونيو روديغر الهدف الرابع للريال، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/4 لصالح الميرنغي.

وبهذه النتيجة يرفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 15 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد مايوركا عند النقطة الخامسة في المركز الثالث عشر.

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