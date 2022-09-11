ليس بسبب الحداد.. جولة جديدة بالدوري الإنجليزي مهددة بالتأجيل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير إنجليزية، أن رابطة الدوري الإنجليزي تقترب من تأجيل مباريات الجولة الثامنة من منافسات البريميرليغ، ولكن ليس بسبب الحداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن التأجيل هذه المرة سيكون بسبب تخوف السلطات الإنجليزية من الفوضى التي قد تخلقها الجماهير.

وفي نفس الشأن، قالت صحيفة "تايمز" الإنجليزية، أن مراسم تشييع جثمان الملكة إليزابيث الثانية التي تقام 19 سبتمبر الجاري، قد تسبب ضغطاً كبيراً على الشرطة الإنجليزية، لاسيما أنها ستصب كامل طاقتها لتأمين المراسم، وهو ما يصعب من تأمين مباريات هذه الجولة التي ستقام أيام 16 و17 و18 سبتمبر.

ومن جانبه، أكد الصحفي الإنجليزي المعروف سام كننغهام، الأمر ذاته، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن مباريات الجولة الثامنة مهددة بالتأجيل، بسبب نقص أفراد الشرطة المتاحة لتأمين المباريات.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قررت في وقت سابق تأجيل مباريات الجولة السابعة من منافسات البريميرليغ، كما تم تعليق جميع الأنشطة الرياضية في إنجلترا حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

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