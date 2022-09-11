إنجاز غير مسبوق في «الليغا».. ليفاندوفسكي يحقق رقماً استثنائياً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حقق البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، إنجازًا استثنائياً بعد هدفه في مرمى قادش، مساء أمس السبت، بالجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وبدأ ليفاندوفسكي مباراة قادش على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخل بديلاً في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني، وينجح في إحراز الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 65، ويعزز صدارته لجدول ترتيب هدافي الليغا، بـ 6 أهداف.

وبحسب شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فإن ليفاندوفسكي سجل 6 أهداف خلال أول 5 مباريات له بالدوري الإسباني، ليصبح أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم بالمسابقة خلال القرن الـ 21.

وتخطى ليفا إنجاز البرتغالي أندريه سيلفا الذي سجل نفس عدد الأهداف خلال 6 مباريات مع إشبيلية عام 2018.

وجاءت أهداف ليفاندوفسكي الـ 6 مع برشلونة، أمام ريال سوسيداد (هدفين)، بلد الوليد (هدفين)، إشبيلية (هدف)، قادش (هدف).

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