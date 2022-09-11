مهاجم مانشستر يونايتد يتهم مدربه السابق بالخيانة.. ويؤكد: أنا لاعب ولست ممثلاً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اتهم أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد، مدرب الفريق السابق أولي غونار سولشاير، بخيانته والتضحية به أمام الجماهير.

وكان سولشاير رحل عن تدريب مانشستر يونايتد بسبب تراجع النتائج للفريق الإنجليزي تحت قيادته، وتولى المهمة خلفاً له الهولندي إريك تين هاغ.

وقال مارسيال في تصريحات نقلتها صحيفة "ّذا صن" الإنجليزية: "عادة ما كنت ألعب وأنا مصاب مع سولشاير، الناس لا تعرف ذلك، سولشاير لم يكلف نفسه ويخبر الإعلام أنني مصاب، طالبني بالتضحية من أجل الفريق، وانتهى الأمر بتفاقم إصابتي وعندما عدت من الإصابة انتهى الأمر ولم ألعب مطلقاً".

وأضاف: "عرضت نفسي للأذى وشعرت بالظلم، سولشاير كان يطلب مني التضحية بنفسي لمصلحة الفريق، ثم في غيابي تم إقصائي، هذا بالنسبة لي خيانة وغدر".

وواصل: "يجب علي إظهار غضبي إذا أضعت أي فرصة، كي لا يقول الناس أنظروا إنه لا يهتم أبداً، سأقول لكم ببساطة أنا لاعب كرة قدم ولست ممثلاً".

وعن أزمته مع جوزيه مورينيو عندما كان مدرباً لمانشستر يونايتد، قال مارسيال: "مشاكلي مع مورينيو بدأت مع رقم القميص، سألني إن كنت أريد ارتداء القميص رقم 11 وبأنه قميص الأسطورة جيجز، قلت له أكن احتراماً كبيراً لجيجز لكني أفضل الاستمرار بالرقم 9، وبعد الإجازة عدت ووجدت قميصي أصبح رقم 11، فهو لم يحترمني من البداية".

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