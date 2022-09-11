نيمار يثني على رونالدو ويكشف عن أقوى مدافع واجهه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثنى نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، على قدرات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، واصفاً إياه باللاعب العبقري في إشادة واضحة بالمستوى الفني وقوة صاروخ ماديرا على مدار السنوات الماضية.

وفي مقابلة مع خدمة الوسائط المتدفقة "DAZN"، طُلب من نيمار الإجابة على بعض الأسئلة بكلمة واحدة، وعندما وُجه له سؤالاً عن رونالدو، قال: "عبقري".

وأكد نيمار أن الإنجليزي كايل ووكر هو أقوى وأصعب مدافع واجهه، بسبب ذكائه وسرعته.

وعن رافاييل فاران ومدى صعوبة اللعب ضده عندما كان ضمن كتيبة ريال مدريد، قال نيمار: "لعبت ضد فاران عدة مرات، إنه قلب دفاع جيد جداً وسريع وذكي".

وأضاف: "لاعب كبير يكاد يكون لا يخطئ أبداً، لهذا السبب فاز كثيراً".

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