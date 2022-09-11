أنس جابر.. وصيفة «أمريكا المفتوحة»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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للمرة الثانية على التوالي لم تتمكن التونسية أُنس جابر المصنفة خامساً عالمياً، من تحقيق أول ألقابها ضمن البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب «غراند سلام»، ولكنها حققت إنجازاً أسطورياً وتاريخياً بحصولها على وصافة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، فيما توجت البولندية إيغا شفيونتيك (21 عاما) المصنفة الأولى عالميًا بلقب البطولة.

وفازت شفيونتيك في النهائي 6-2، و7-5 في ساعة و53 دقيقة، ودخلت اللاعبة البولندية بقوة إلى المباراة، وتقدمت 3-0 قبل أن تعود جابر وتقلص الفارق إلى نقطة واحدة 3-2 لكن المصنفة الأولى عالمياً تمكنت من فرض سيطرتها مرة أخرى وعمقت الفارق إلى 5-2 ثم حسمت المجموعة الأولى لمصلحتها بنتيجة 6-2.

وشهدت المجموعة الثانية سيناريو مشابهاً للمجموعة الأولى على الرغم من محاولات أنس جابر، التي قدمت أداء رائعاً، لم تتمكن من انتزاع أي نقطة في البداية، لتتقدم اللاعبة البولندية 3-0، ثم تداركت جابر 3-2، و4-4 و5-5 و6-6 قبل أن تتمكن شفيونتيك من الفوز بشوط كسر التعادل وحسم المجموعة 7-6.

وبتألقها في بطولة «أمريكا المفتوحة» نجحت أيقونة التنس العربي والإفريقي، في استعادة وصافة التصنيف العالمي الذي ستصدره رابطة تنس المحترفات غداً الاثنين.

وكانت أيقونة التنس العربي والإفريقي خسرت لقب ويمبلدون ثالث بطولات «غراند سلام» يوليو الماضي، أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

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