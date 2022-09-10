"أزمة قلبية" تتسبب في إيقاف مباراة برشلونة وقادش

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر حكم مباراة برشلونة وقادش الجارية الآن ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم إيقاف اللعب، بسبب تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية.

وطالب اللاعبون الحكم بإيقاف المباراة، وبدأ التحرك لإسعاف المصاب في مدرجات ملعب "رامون دي كارانزا".

وظهر قلق لاعبي كلا الفريقين على أرض الملعب، وبدأت الصلوات من قبل اللاعبين والجماهير الحاضرة من أجل المصاب.

وبعد توقف المباراة لـ15 دقيقة، غادر لاعبو الفريقين الملعب وتوجهوا إلى غرفة خلع الملابس في انتظار صدور قرار رسمي بشأن استكمال المباراة أو تأجيلها إلى وقت لاحق.

وذكرت تقارير صحفية كتالونية، إن المباراة قد يتم تأجيلها واستئنافها في موعد يحدد لاحق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز