آمل ألا نراه جالساً على كرسي بذراعين.. نجم ليفربول السابق يسخر من صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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سخر غرايم سونيس نجم ليفربول السابق، من الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف الريدز، على خلفية تراجع نتائج ليفربول خلال الفترة الاخيرة، على المستويين المحلي والقاري.

وقال غرايم سونيس في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "صلاح وقع العقد الكبير الذي أراده مع ليفربول".

وتابع: "آمل حقاً ألا نراه يجلس على كرسي بذراعين بسبب ذلك"، في إشارة إلى أن صلاح أصبح أكثر ارتياحيه بعد تجديد عقده مما أثر بالسلب على مستواه الفني.

وعن تراجع مستوى ليفربول، قال سونيس: "استخلاص الكرة، هذا الشيء لا يقوم به ليفربول في الوقت الحالي، ويعد من أهم أسباب تراجع النتائج".

وتابع: "بإمكانك استخدام المصطلحات الرياضية الحديثة كما يحلو لك، ولكن الشيء الذي لا نقاش فيه حول طريقة الفوز بالمباريات هو الصراع على الكرة، كيفية استخلاص الكرة".

وكان ليفربول خسر من نابولي برباعية في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتعادل قبلها مع إيفرتون سلبياً بالدوري الإنجليزي، ليواصل نتائجه المتراجعة هذا الموسم.

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