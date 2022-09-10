لوكا مودريتش يكشف عن بدائل كاسيميرو في ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد عن بدائل البرازيلي كاسيميرو الذي انضم مؤخراً إلى مانشستر يونايتد، مؤكداً في الوقت نفسه أن الميرنغي فقد لاعباً هاماً في صفوفه.

وقال مودريتش في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لريال مدريد: "بدأنا الموسم بشكل جيد، لدينا فريقاً قوياً، رغم رحيل لاعب مهم وهو كاسيميرو".

وأضاف: "لدينا العديد من اللاعبين القادرين على اللعب في مركزه، تشواميني يتكيف بشكل جيد، وكامافينغا يعيش موسمه الثاني مع ريال مدريد، ويقدم أداءً مميزاً".

وأكمل: "كروس أيضاً يتواجد في صفوف ريال مدريد منذ وقت طويل، وفالفيردي يلعب بشكل جيد في أي مركز".

وأتم مودريتش تصريحاته، قائلاً: "عندما يمنحك الله موهبة عليك العمل، أذهب إلى التدريبات قبل ساعة وربع من موعدها، أتناول الإفطار في النادي ثم أتدرب مع الفريق".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا بالجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني، غداً الأحد.

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