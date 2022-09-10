أنشيلوتي يتغنى بكريم بنزيما: الأفضل في العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تغنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بمهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، مؤكداً أنه أفضل مهاجم في العالم وليس له بديل.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد وريال مايوركا، تعليقاً على غياب بنزيما عن اللقاء: "لا يوجد بديل لكريم بنزيما هو أفضل مهاجم في العالم، لذلك ليس له بديل، وتعويضه لا يُمكن بالاعتماد على لاعب واحد فقط".

وتابع: "هازارد لم يلعب منذ فترة طويلة، لكنه قدم أداءً جيداً أمام سلتيك وسأعتمد عليه أمام مايوركا، وأتمنى أن يلعب مباراة أخرى رائعة".

وحول فينيسيوس جونيور، قال كارلو: "هدف اللاعب مواصلة اللعب بالإضافة إلى تسجيل الأهداف، وهو ينجح في ذلك".

وبخصوص مواجهة ريال مايوركا بشكل عام، قال الإيطالي المخضرم: "فريق يقدم أداءً جيداً، ويدافع بشكل جيد، وأعتقد أنهم سيعتمدون على الدفاع أمامنا، ولكن لدينا الكثير من الخيارات".

وتقام مباراة ريال مديد وريال مايوركا بالجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني، غداً الأحد.

ويغيب بنزيما عن مواجهة ريال مايوركا بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة سلتيك بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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