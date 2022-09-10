هالاند: هكذا استعدت توازني مع مانشستر سيتي.. وغوارديولا مجنون مثلي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي عن تجربته مع السيتيسينز، بعدما سجل 12 هدفاً خلال أول 7 مباريات فقط.

وقال هالاند في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "كنت مندهشاً من بدايتي مع السيتي، لكني استعدت توازني سريعاً بفضل ثقتي في قدراتي، وإمكانيات الفريق الذي انضممت له".

وتابع: "السيتي يملك أشخاص جيدين حقاً، أحب العمل مع غوارديولا، هو مهووس بكرة القدم، مجنون بها مثلي وهذا شيء أحبه".

وأتم هالاند، قائلاً: "غوارديولا يفكر في كل شيء، دائماً يطلب منك أن تعمل بشكل أفضل، لا أضيع الوقت في أي شيء آخر سوى استيعاب نظام السيتي".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة بوروسيا دورتموند في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.

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