نيمار: هكذا ساعدت ميسي.. والتحديات في انتظارنا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي بدأ في التأقلم على الأجواء داخل صفوف العملاق الفرنسي، مشيراً إلى أنه ساعده كثيراً في البداية.

وقال نيمار في تصريحات عبر خدمة الوسائط المتدفقة "DAZN": "عرفت ليو منذ فترة طويلة، وتمكنت من مساعدته رغم صعوبة التغيير خاصة أنه عاش في برشلونة سنوات عديدة، وكان عليه أن يتأقلم مع تغير كل شيء بالنسبة له ولعائلته".

وأضاف: "الأمر صعب، لكني أعتقد أن ميسي تحسن الآن، يشعر بأنه في بيته، أريده أن يستمتع، نعلم أن أمامنا الكثير من التحديات والصعوبات، ولكن يمكننا تجاوزها معاً".

وأكد نيمار إلى أنه بدأ الموسم في حالة بدنية جيدة وحقق مع باريس انتصارات هامة، مشيراً إلى أنه لا يظن بأن هناك بداية أفضل من ذلك.

ويسعى باريس سان جيرمان لحصد بطولة دوري أبطال أوروبا، التي لم يتمكن من اقتناصها رغم كوكبة النجوم التي يضمها بين صفوفه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز