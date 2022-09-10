كلوب.. إشادة بهالاند وحسرة على ساديو ماني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثنى يورغن كلوب مدرب ليفربول على إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، مؤكداً أنه لاعباً استثنائياً وصنع الفارق مع السيتيسينز.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة ""this is anfield: "هالاند لاعب كرة قدم استثنائي، وبالطبع أصبح مانشستر سيتي أقوى بسببه".

وأضاف: "اكتسبنا بعض اللاعبين في ليفربول وخسرنا واحداً وهو ساديو ماني، سنحتاج بعض الوقت بالطبع كي نتأقلم على فكرة رحيله".

وأكمل: "مانشستر سيتي تخلى أيضاً عن الكثير وفقد لاعبين مهمين، وفي مرحلة انتقالية أكثر منا".

وأتم: "الموسم طويل للغاية وسيتوقف بسبب كأس العالم، ولا أحد يمكنه معرفة ما الذي سيحدث في المستقبل".

وكان ليفربول خسر من نابولي برباعية في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وقبلها تعادل مع إيفرتون سلبياً ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي، ليواصل الريدز نتائجه المتراجعة هذا الموسم على الصعيد المحلي والقاري.

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