بسبب حكيمي.. جماهير باريس سان جيرمان تنقلب على مبابي (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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انقلبت جماهير باريس سان جيرمان على نجم فريقها كيليان مبابي، بسبب الفيديو المتداول خلال الساعات الماضية، الذي تضمن حواراً بينه وبين زميله أشرف حكيمي.

وكان فيديو تداول للثنائي، عقب لقاء باريس سان جيرمان ويوفنتوس بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، الذي انتهى لصالح البي سي جي 1/2، ظهر فيه مبابي يقول لحكيمي: "عليك مشاهدة الفيديو"، في إشارة إلى أنه كان يتعين عليه التمرير له، ليرد حكيمي: "إذا كان كما تقول أنا آسف"، ليرد مبابي عليه: "لا يكفي الأسف، عليك التمرير الجيد".

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن جماهير باريس أبدت غضبها من الفيديو المتداول، وطريقة تعامل مبابي مع زملائه بالفريق الفرنسي خاصة بعد تجديد عقده مؤخراً مع باريس، مشيرة إلى أن الجماهير تشعر أن مبابي أصبح المتحكم الأول داخل الفريق، وجميع اللاعبين مطالبون بتنفيذ ما يأمر به.

وكان مبابي أشار في تصريحات خلال الأيام الماضية، إلى أن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون كان سبباً في بقائه مع باريس سان جيرمان، بسبب الضغوطات التي فرضها عليه لتجديد عقده مع العملاق الفرنسي، مشيراً إلى أنه الأمر الذي منع انتقاله إلى ريال مدريد.

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