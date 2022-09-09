تشافي عن مواجهة قادش: نسعى للانتقام.. وهذا موقفي من ألبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن مواجهة النادي الكتالوني أمام قادش، غداً السبت، بالجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

قال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "خصم صلب دفاعياً، يصعب علينا الوضع دائماً، وحقق أمامنا فوزين وتعادلين خلال الفترة الأخيرة، مباراة الغد سنسعى فيها للانتقام الكروي".

وتابع: "تركيزنا على لقاء قادش فقط، أتفهم النشوة بعد الفوز على فيكتوريا بلزن بخماسية في دوري أبطال أوروبا، ولكن يجب علينا الفوز أيضاً بالليغا".

وعن تصريحات الإسباني جوردي ألبا لاعب برشلونة، قال تشافي: "أتفهمه، لكني أقدر أكثر إنه يرغب في الانخراط بالفريق ومساعدتنا، تصريحاته منطقية، إنه لاعب محترف وقائد عظيم كما أنه لاعب مهم وسيساعدنا كثيراً".

وكان ألبا علق على التقارير التي أشارت إلى اتفاق برشلونة مع انتر ميلان في وقت سابق لإعارته، حيث قال: "سواء كان قرار إدارة برشلونة عادلاً أو لا لكن الأمر يتعلق بالموقف، أحب أن أقول أي شيء مباشرة وجهاً لوجه، وأحب أن يفعل الناس الشيء نفسه معي"، في إشارة إلى أن البرسا لم يبلغه برغبته في الاستغناء عنه على سبيل الإعارة.

ويعيش ألبا فترة صعبة مع برشلونة منذ بداية الموسم، بعدما أصبح بديلاً بسبب اعتماد تشافي على أليخاندرو بالدي بدلاً منه.

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