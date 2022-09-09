«ماركا» تصدم مبابي بعد تصريحاته عن ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تجاهل ريال مدريد تصريحات النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، التي ألمح خلالها إلى إمكانية انتقاله لصفوف الميرنغي مستقبلاً.

وقالت صحيفة "ماركا الإسبانية"، إن حديث مبابي عن ريال مدريد، لا يساوي شيئاً بالنسبة للنادي، مشيرة إلى أن اللاعب الفرنسي عاد إلى أساليبه القديمة بالحديث عن حلمه المتمثل في الانتقال للريال.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مبابي لن يتم تصديقه مرة أخرى داخل ريال مدريد مهما قال، بعدما قام بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، رغم أنه كان قريباً للغاية من الانتقال إلى صفوف الميرنغي.

وأكدت الصحيفة أن جماهير ريال مدريد أيضاً أصبحت لا تريد مبابي، بعدما اختار باريس.

وكان مبابي، أكد في تصريحات له قبل أيام أن ريال مدريد بمثابة منزله مشيراً إلى أن كل شيء وارد حدوثه في المستقبل، في إشارة إلى إمكانية انضمامه إلى ريال مدريد لاحقاً.

وأكد مبابي أن بقائه مع باريس سان جيرمان جاء بسبب الضغوطات التي تعرض له من جانب رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، للبقاء مع النادي العاصمي فترة جديدة.

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