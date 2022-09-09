تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي حدادًا على رحيل الملكة إليزابيث الثانية

المصدر: وكالات

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قررت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، تأجيل جميع مباريات الجولة السابعة من مسابقة البريميرليغ حدادًا على رحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وقالت الرابطة في بيان رسمي: "تعبيراً عن الاحترام لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، تقرر تأجيل مباريات الجولة المقبلة من بطولة الدوري الممتاز".

تأجيل المباريات بأيرلندا الشمالية حدادًا على رحيل ملكة بريطانيا

وأعلن اتحاد كرة القدم في أيرلندا الشمالية أيضاً في بيان، اليوم الجمعة، تأجيل جميع المباريات المقررة في البلاد نهاية الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل، حدادًا على رحيل ملكة بريطانيا.

وجاء بيان اتحاد أيرلندا الشمالية لكرة القدم، كالتالي: "تعبيراً عن الاحترام بعد رحيل جلالة الملكة إليزابيث الثانية، تم تأجيل جميع مباريات كرة القدم المقررة في أيرلندا الشمالية نهاية هذا الأسبوع، ومطلع الأسبوع المقبل على جميع المستويات".

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن عمر يناهز 96 عامًا، أمس الخميس، وألغيت جميع الأحداث الرياضية المقررة، اليوم الجمعة، في بريطانيا حدادًا على رحيل الملكة.

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