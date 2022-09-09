حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث.. مناقشة تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدر ريك باري رئيس رابطة الدوري الإنجليزي بيانًا رسمياً، لنعي ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، التي وافتها المنية، أمس الخميس، عن عمر يناهز 96 عامًا.

وقال ريك باري في بيانه: "شعرت رابطة الدوري الإنجليزي بحزن عميق لسماع خبر وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، على مدى 70 عامًا خدمت جلالة الملكة بفخر إنجلترا والكومنولث بامتياز".

وتابع: "كان لدى الملكة اهتمامًا كبيراً بالرياضة بما في ذلك كرة القدم، وحضرت جلالة الملكة العديد من نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي طوال فترة حكمها، وكانت مناصرة لرياضتنا الوطنية خلال سنوات خدمتها العديدة".

وواصل رئيس رابطة الدوري الإنجليزي: "تواجد الملكة في ملعب ويمبلي عام 1966 ربما أكثر اللحظات شهرة في لعبتنا الوطنية، لتقديم الكأس لقائد المنتخب بوبي مور بعد فوز إنجلترا على ألمانيا الغربية في نهائي كأس العالم".

وأردف: "بالنيابة عن أندية الدوري الإنجليزي، ننضم إلى بقية الأمة والشعوب في جميع أنحاء العالم في حداد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ونود مواساة العائلة الملكية في هذا الوقت الحزين لبلدنا، وعليه ستتم مناقشة الاعتبارات المتعلقة بمباريات الدوري الإنجليزي مع الحكومة والقطاع الرياضي الأوسع خلال الفترة المقبلة وسيتم إصدار القرار في أقرب فرصة".

وزعمت بعض وسائل الإعلام الإنجليزية، بأنه سيتم إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في إنجلترا بشكل مؤقت، بما فيها مباريات البريميرليغ.

تأجيل مباريات الشامبيونشيب حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية

وفي نفس الشأن، أعلنت رابطة دوري البطولة الإنجليزية "الشامبيونشيب"، تأجيل مباريات المسابقة المقرر لها اليوم الجمعة 9 سبتمبر، بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت رابطة "الشامبيونشيب" في بيان رسمي: "كدليل على الاحترام، بعد وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، أكدت الرابطة أن مواعيد المباريات المقرر عقدها الجمعة قد تم تأجيلها".

وأضاف البيان: "سيتم الإعلان عن مصير ما تبقى من المباريات المجدولة في هذا الأسبوع بعد مراجعة إرشادات الحداد الرسمية، بالإضافة إلى مزيد من التشاور مع الهيئات الحكومية".

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