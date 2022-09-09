فوز مثير لفياريال وجرحى في نيس بـ "كونفرنس ليغ"

المصدر: أ ف ب

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حقق فياريال الاسباني فوزًا مثيرًا وقاتلا على ضيفه ليخ بوزنان البولندي 4-3 أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لمسابقة "كونفرنس ليغ" في كرة القدم.

وسجل الفرنسي فرانسيس كوكلان هدف الفوز في الدقيقة 89 لفياريال، بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2021، المسابقة الأوروبية الثانية بعد دوري أبطال أوروبا.

وتقدم الضيوف سريعًا في الدقيقة الثانية عبر ميكال سكوراس، إلا أن أصحاب الارض ردوا بثلاثة أهداف في الشوط الاول عبر النيجيري صامويل تشوكويزي (32) وثنائية أليخاندرو بايينا (36 و40).

إلا أن ليخ بوزنان عاد بثنائية السويدي ميكايل إيشاك في الشوط الثاني (46 من ركلة جزاء و61) قبل أن يخطف فريق المدرب أوناي إيمري الفوز.

في المجموعة ذاتها، تعادل أوستريا فيينا النمسوي سلبًا مع هبوعيل بئر السبع الاسرائيلي.

في الأولى، تعادل فيورنتينا الإيطالي مع أر أف أس اللاتفي 1-1، وفاز باشاك شهير التركي على مضيفه هارتس الاسكتلندي 4-صفر.

في الثانية، فاز أندرلخت البلجيكي على ضيفه سيلكيبورغ الدنماركي 1-صفر، فيما قلب وست هام يونايتد الطاولة على ضيفه ستيوا بوخارست الروماني محولا تخلفه بهدف في الشوط الأول سجله أندري كورديا (34) إلى فوز بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها جاريد بوين (69) والإيطالي إيمرسون (74) والجامايكي ميشال أنتونيو (74).

في الرابعة، تعادل نيس مع ضيفه كولن الالماني 1-1 في مباراة شهدت أعمال عنف واشتباكات بين المشجعين في المدرجات.

وتم تأجيل انطلاق المباراة لمدة 55 دقيقة، بعد اشتباكات عنيفة بين جماهير الفريقين أسفرت عن عدة جرحى.

بدأت الأحداث عندما قام المئات من مشجعي كولن المقنعين، من بين أكثر من 8000 متواجدين في الملعب، بغزو المنصة الرئاسية وبحوزتهم زجاجات لاستخدامها كمقذوفات، للذهاب والاشتباك مع أنصار نيس المتواجدين في المدرج الجنوبي، وفق ما رؤوه صحافيو وكالة فرانس برس.

أصيب 32 شخصًا في هذه الاشتباكات العنيفة من الجانبين، من بينهم أربعة أدخلوا الى المستشفى وأحدهم سقط من 5 أمتار في المدرجات وتم نقله "بشكل عاجل للغاية"، وهو "فرنسي، مؤيد من باريس كان في المدرجات الألمانية" وفق ما أفادت ولاية الامن.

على أرض الملعب، افتتح كولن التسجيل عبر ستيفن تيغرز (19) فيما عادل الجزائري أندي ديلور لنيس (62 من ركلة جزاء).

في المجموعة ذاتها، تعادل سلوفاتسكو التشيكي مع ضيفه بارتيزان الصربي 3-3.

في السابعة، تعادل بلقاني الكوسوفي مع كلوج الروماني، وسيفاسبور التركي مع سلافيا براغ التشيكي 1-1، وفي الرابعة تعادل سلوفان براتيسلافا السلوفاكي مع جالغيريس فيلنيوس الليتواني صفر-صفر، وفاز بازل السويسري على بيونيك الارميني 3-1.

وفي الخامسة، تعادل فادوتس من ليشتنشتاين مع أبولون ليماسول القبرصي صفر-صفر، وخسر دنيبرو-1 الاوكراني امام ألكمار الهولندي صفر-1، وفي السادسة تعادل مولده النروجي مع خنت البلجيكي، وشامروك روفرز الايرلندي مع ديورغاردن السويدي صفر-صفر.

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