لعنة الطليان تلاحق ليفربول..الهزيمة أمام نابولي هي الأكبر للريدز في دوري الأبطال

المصدر: وكالات

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تعرض ليفربول لخسارة فادحة أمام مضيفه نابولي بنتيجة 1-4، الأربعاء، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن ليفربول تلقى 3 هزائم بدور المجموعات منذ بداية موسم 2019-2020، وجاءت أمام أندية إيطاليا.

وأضافت الشبكة أن الريدز خسر في موسم 2019-2020 أمام نابولي بنتيجة 0-2.

وخسر ليفربول في موسم 2020-2021 أمام أتالانتا بهدفين دون رد، وسقط في الموسم الحالي أمام نابولي بنتيجة 1-4.

وتابعت الشبكة "هناك فريقان فقط تمكنا من تسجيل 4 أهداف أو أكثر بدوري الأبطال ضد ليفربول تحت قيادة كلوب، وهما روما ونابولي".

وقالت شبكة "أوبتا" إن ليفربول عانى من أكبر هزيمة لفريق إنجليزي في مباراته الافتتاحية بدوري الأبطال، منذ خسر أرسنال 0-3 أمام إنتر ميلان في موسم 2003-2004.

وأضافت الشبكة أن السقوط أمام نابولي يعد أكبر هزيمة للريدز بشكل عام في دوري أبطال أوروبا.

وكشفت الهزيمة التي مني بها فريق المدرب الألماني يورغن كلوب على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، حجم المشكلة التي يواجهها "الحمر" في مستهل هذا الموسم.

والمسألة لا تتعلق فقط بالخروج خاسرا للمرة الثالثة تواليا من معقل نابولي وحسب، بل أن الفريق قابع في المركز السابع في الدوري الممتاز بعد 6 مراحل.

ولم يفز فريق كلوب سوى بمباراتين من أصل سبع خاضها هذا الموسم محليا وقاريا في سلسلة تضمنت الخسارة أمام غريمه مانشستر يونايتد 1-2.

ويعاني "الحمر" من مشكلة البداية البطيئة ليس هذا الموسم وحسب بل امتداداً من الموسم الماضي، إذ لم يكن صاحب هدف التقدم سوى مرة واحدة في آخر 14 مباراة في جميع المسابقات.

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