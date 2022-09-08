بإنجاز تاريخي لـ "ليفاندوفسكي".. برشلونة يتخطى "فيكتوريا" بـ "القوة الخامسة" في دوري الأبطال

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بعدما توج هداف الدوري الألماني ست مرات في المواسم السبعة الماضية بقميص بايرن ميونيخ، أثبت ليفاندوفسكي أن انتقاله لبرشلونة لم يفرمله على الإطلاق، وذلك بقيادته للفوز على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 5-1 بتسجيله ثلاثية، في المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وتجنباً لتكرار سيناريو الموسم الماضي حين انتهى مشواره في دور المجموعات لأول مرة منذ موسم 2000-2001 بعد الخسارة بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة على أرض بايرن، كان برشلونة مدركاً لحاجة حسم النقاط الثلاث في مباراة أمس الأربعاء ضد فيكتوريا بلزن، الذي سبق له أن خسر مواجهتين سابقتين مع منافسه العام 2011 في دور المجموعات (صفر-2 وصفر-4).

وحسم برشلونة النقاط الثلاث في الشوط الأول حين تقدم بهدفي الوافد الجديد العاجي فرانك كيسيه بعد تمريرة من الوافد الجديد الآخر الفرنسي جول كونديه (13).

وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني بعد تمريرة من سيرجي روبرتو (34)، ثم وبعدما قلص الضيوف الفارق بهدف يان سيكورا بعد عرضية من فاتيسلاف يميلكا (44)، عاد ليفاندوفسكي وأضاف هدفه الشخصي الثاني في اللقاء برأسية بعد عرضية من الفرنسي عثمان ديمبيليه (3+45).

ثم أكمل ثلاثيته في الدقيقة 67 بعد تمريرة من البديل فيران توريس، الذي أضاف بنفسه الهدف الخامس بعدما وصلته الكرة من ديمبيليه (71).

وبثلاثيته الأربعاء، رفع ليفاندوفسكي رصيده إلى ثمانية أهداف بقميص فريقه الجديد.

وسطر البولندي إنجازاً تاريخياً بعدما بات أول لاعب في المسابقة يسجل ثلاثية لصالح ثلاثة فرق مختلفة، بعدما حقق ذلك سابقاً مع بوروسيا دورتموند الألماني ثم غريمه بايرن.

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