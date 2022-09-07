دوري أبطال أوروبا.. افتتاح مثالي لأياكس وسبورتينغ لشبونة يتفوق خارج الديار

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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اكتسح فريق أياكس الهولندي نظيره رينجرز الأسكتلندي برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح أياكس أهدافه بالدقيقة 17 عن طريق إدسون ألفاريز، ثم سجل ستيفن بيرغويس الهدف الثاني في الدقيقة 32 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 33 عاد أياكس للتسجيل عن طريق محمد قدوس، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الهولندي بثلاثية نظيفة.

واصل أياكس هجومه في الشوط الثاني بحثاً عن تعزيز التقدم، الذي جاء بالفعل عن طريق ستيفن بيرجوين في الدقيقة 80، لينتهي اللقاء بأربعة أهداف دون رد لصالح الفريق الهولندي.

وأضاف أياكس إلى رصيده أول ثلاث نقاط، ليتصدر بها جدول ترتيب المجموعة، التي تضم معه ليفربول، ونابولى، بخلاف رينجرز الأسكتلندي.

وفي إطار منافسات نفس الجولة، حقق سبورتينغ لشبونة فوزاً ثميناً خارج أرضه على آينتراخت فرانكفورت، بثلاثية نظيفة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من المباراة رغم استحواذ سبورتينغ لشبونة على مجريات اللعب وسط تراجع دفاعي من الفريق الألماني، ولكن في الشوط الثاني انتفض سبورتينغ وسجل الهدف الأول في الدقيقة 65 عن طريق ماركوس إدواردز، قبل أن يضيف فرانسيسكو ترينكاو الهدف الثاني في الدقيقة 67، وأكمل الثلاثية نونو سانتوس في الدقيقة 82، لينتهي اللقاء 0/3 لصالح الفريق البرتغالي.

ورفع سبورتينغ رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة ترتيب المجموعة التي تضم معه توتنهام ومارسيليا، بخلاف فرانكفورت.

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