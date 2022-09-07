مدة غياب بنزيما تضع أنشيلوتي في ورطة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إسبانية، مدة غياب نجم ريال مدريد كريم بنزيما عن الملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام سيلتك الأسكتلندي.

وأعلن ريال مدريد، اليوم الأربعاء، أن الفحوصات التي خضع لها بنزيما أثبتت إصابته في العضلة نصف الوترية بالفخذ الأيمن ومعاناته من إجهاد فيها، ولكن لم يكشف النادي الإسباني عن مدة غياب بنزيما.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد سيفقد بنزيما لمدة 3 أسابيع على الأقل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن هذه الفترة ستضع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنغي في ورطة، في ظل ارتباط ريال مدريد بثلاث مباريات خلال هذه المدة، أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني، ولايبزيغ بالجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وأخيراً ديربي مدريد أمام أتلتيكو بالليغا.

وأكدت الصحيفة أن إصابة بنزيما ستتسبب في غيابه عن منتخب فرنسا أيضاً في التوقف الدولي المقبل، لاستكمال برنامجه التأهيلي على أمل اللحاق بمواجهة أوساسونا 2 أكتوبر المقبل، في منافسات الدوري.

وكان ريال مدريد تغلب على سيلتك بثلاثية نظيفة، خلال مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت بينهما، أمس الثلاثاء.

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