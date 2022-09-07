نادٍ غير متوقع.. رئيسة وزراء بريطانيا تكشف هوية فريقها المفضل في إنجلترا (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، خلال وقت سابق عن فريقها المفضل في إنجلترا، مشيرة إلى أنها من هواة لعبة كرة القدم.

وأثناء تجمع سابق، أكدت ليز أنها من مشجعي نادي نورويتش سيتي، الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في الموسم الماضي.

وأبرز موقع "indy100" تصريحات ليز السابقة، التي أكدت فيها التخلي عن تشجيع نادي ليدز يونايتد، وتحول انتمائها إلى نورويتش بعدما انتقلت للعيش في نورفولك.

وامتدحت ليز ناديها حيث قالت: "نادٍ عائلي رائع، وكذلك سميث امرأة رائعة"، في إشارة إلى ديليا سميث مالكة النادي.

وتداول مشجعو نورويتش خلال الساعات الماضية بعض الصور الأرشيفية لليز، أثناء تواجدها في الملاعب لمساندة فريقها المفضل خلال مبارياته.

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