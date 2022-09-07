توخل وتيديسكو أول ضحيتين لدوري الأبطال

المصدر: لندن - أ ف ب

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أطاحت الخسارة المبكرة في دوري أبطال أوروبا بمدربين من منصبيهما، وهما الألماني توماس توخل مدرب تشيلسي الإنجليزي، والإيطالي دومينيكو تيديسكو مدرب لايبزيغ الألماني.

ودفع الألماني توماس توخل ثمن البداية المتواضعة للموسم محليًا والسيئة قاريًا رغم الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات، وذلك بإقالته من تدريب تشلسي بعد أقل من عامين على وصوله، وفق ما أعلن النادي الإنجليزي أمس.

وقال الفريق اللندني في بيان إنه «انفصل عن المدرب توماس توخل» في أعقاب الهزيمة أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 1-صفر أول من أمس في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

في حين أقال نادي لايبزيغ الألماني أمس مدربه الإيطالي دومينيكو تيديسكو إثر الخسارة الفادحة أمام ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 4-1 في افتتاح دور المجموعات.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي «انفصل لايبزيغ عن دومينيكو تيديسكو بأثر فوري. هذه نتيجة مناقشات معمقة بعد الهزيمة 4-1 على أرضنا أمام شاختار دانييتسك في دوري أبطال أوروبا».

وأضاف أنه «تم إعفاء أيضًا المساعدين أندرياس هينكل وماكس أوروفانتشكي من مهامهما. سيقدم النادي معلومات عن خلف المدرب في الوقت المناسب».

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