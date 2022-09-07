إنجاز جديد.. هالاند يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دخل النرويجي آرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد هدفيه في شباك إشبيلية، مساء أمس الثلاثاء.

وكان مانشستر سيتي تغلب على إشبيلية برباعية نظيفة، خلال مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات، التي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، جاء منها ثنائية عن طريق هالاند في الدقيقة 20 والدقيقة 67.

وبحسب الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على "تويتر"، فليس هناك لاعب أسرع من هالاند في تاريخ البطولة نجح في تسجيل 25 هدفاً، بعد وصول الدولي النرويجي لهذا العدد من الأهداف خلال 20 مباراة فقط.

وسجل كريم بنزيما 12 هدفاً في نفس عدد المباريات ببطولة دوري الأبطال، فيما سجل روبرت ليفاندوفسكي 11 هدفاً، وسجل ليونيل ميسي 8 أهداف، بينما لم يسجل كريستيانو رونالدو أي أهداف.

وفي نفس الشأن، أكدت شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، إن هالاند بات رابع لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في أول ظهور له بقميص ثلاثة أندية مختلفة هي سالزبورغ وبوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي، بعد فرناندو مورينتس وخافيير سافيولا وزلاتان إبراهيموفيتش.

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