الدوري الروسي يورط لاعب نوريتش سيتي السابق

المصدر: وكالات

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تسبب قرار عودة النرويجي ماتياس نورمان إلى الدوري الروسي، في استبعاده من صفوف منتخب بلاده.

وأصدر الاتحاد النرويجي لكرة القدم، قرارًا باستبعاد نورمان من تمثيل المنتخب، على خلفية انضمامه لنادٍ روسي.

وكان نورمان عاد لفريقه روستوف، بعد انتهاء إعارته مع نوريتش سيتي الإنجليزي، الذي لعب بين صفوفه الموسم الماضي.

وأعلنت ليسي كلافينيس رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، اتفاقها مع مدرب المنتخب ستوله سولباكن على استبعاد نورمان بعد عودته إلى الدوري الروسي.

وشارك نورمان (26 عاما) في 12 مباراة مع منتخب النرويج منذ ظهوره الأول عام 2019.

وتتعامل قطاعات الرياضة في النرويج بحزم مع كل ما يخص روسيا، بما في ذلك منع المتزلجين الروس من المشاركة في السباقات التي تجرى في النرويج.

يذكر أن نادي دينامو موسكو الروسي أبدى اهتمامه بضم نورمان من روستوف، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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