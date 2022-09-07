بسبب شاكيرا.. بيكيه يخطط للهروب من إسبانيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير إسبانية، أن مدافع برشلونة جيرارد بيكيه يخطط للرحيل عن إسبانيا، بعد انفصاله عن شريكته الكولومبية شاكيرا.

وبحسب إذاعة "كوبي" الإسبانية، فإن بيكيه يسعى للهروب من الجحيم الذي يعاني منه في إسبانيا بسبب اقتحام حياته الخاصة، مشيرة إلى أن محامي اللاعب كان أصدر بيانًا رسمياً في وقت سابق أكد فيه مقاضاة وسائل الإعلام التي تروج لأخبار غير صحيحة عن بيكيه فيما يخص حياته الشخصية.

وفي نفس الشأن أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن برشلونة لا يمانع رحيل بيكيه في ظل ابتعاد اللاعب عن التشكيل الأساسي وعدم الاعتماد عليه من قبل مدرب البرسا تشافي هيرنانديز في المباريات الرسمية، وأيضاً لتوفير راتبه الضخم من ناحية أخرى في ظل حصوله على ما يقرب من 28 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكان بيكيه ظهر خلال الأسابيع الماضية مع شريكته الجديدة كلارا شيا مارتي، التي تصغره بـ 12 عامًا، بعد انفصاله عن شاكيرا بـ 3 أشهر.

يذكر أن شاكيرا وجيرارد أعلنا خلال الأشهر القليلة الماضية نهاية علاقتهما التي استمرت 11 عامًا.

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