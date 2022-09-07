برشلونة يعلن رحيل بيانيتش رسمياً

المصدر: (برشلونة - أ ف ب)

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أعلن مدرب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز أمس رحيل لاعب وسطه البوسني ميراليم بيانيتش بعد سنتين في صفوفه قادماً إليه من يوفنتوس الإيطالي، في حين ذكرت تقارير صحافية أن الشارقة يقترب من التعاقد معه.

وقال هرنانديز في مؤتمر صحافي قبل مباراة فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري أبطال أوروبا «قرر بيانيتش الرحيل عن الفريق للحصول على مشاركة ودقائق أكثر، كل شخص سيد لمستقبله كان لاعباً محترفاً حتى الذروة وأشكره لذلك».

ولم يلعب بيانيتش (32 عاماً) في المباريات الأربع التي خاضها برشلونة في الدوري الإسباني، ليقرر الدولي البوسني الرحيل والبحث عن تحدٍ جديد لأول مرة خارج أوروبا، بعدما كشفت تقارير عن اهتمام الشارقة بضمه، ولم يعلق الشارقة على أنباء المفاوضات.

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