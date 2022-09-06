رغم السرطان.. سيباستيان هالر يظهر في مباراة بروسيا دورتموند وكوبنهاغن (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تواجد سيباستيان هالر مهاجم بروسيا دورتموند في مدرجات ملعب سيغنال إيدونا بارك، لمؤازرة فريقه أمام كوبنهاغن، بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لسيباستيان هالر أثناء تواجده في مدرجات بروسيا دورتموند، لمساندة زملائه في انطلاقة دوري الأبطال.

وكان سيباستيان هالر انضم لبروسيا دورتموند في الميركاتو الصيفي الحالي قادماً من أياكس الهولندي، بعقد ممتد حتى يونيو 2026.

وتعرض هالر لصدمة قوية، عقب شعوره بحالة إعياء قبل أن تثبت التحاليل الطبية إصابته بورم في الخصية، ويبدأ مهاجم منتخب كوت ديفوار منذ ذلك الحين في الخضوع لعلاج كيميائي بهدف التعافي.

وحقق بروسيا دورتموند، الفوز على كوبنهاغن بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء.

وسجل ثلاثية دورتموند، ماركو رويس في الدقيقة 35، ورافاييل غيريرو في الدقيقة 42، وجود بيلينغهام في الدقيقة 83.

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