دوري أبطال أوروبا.. سقوط مفاجئ لتشيلسي أمام دينامو زغرب

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض تشيلسي لهزيمة مفاجئة أمام فريق دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 0/1، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل هدف دينامو زغرب الوحيد ميسلاف أورسيتش في الدقيقة 13، بعد خطأ فادح من دفاعات تشيلسي، وفشل الفريق اللندني في تعديل النتيجة طوال أحداث المباراة.

وكاد أن يسجل دينامو زغرب الهدف الثاني، لولا يقظة كيبا أريزابالاغا حارس مرمى تشيلسي، الذي تصدى لتسديدة صاروخية، وارتطمت الكرة بعدها بالعارضة ليحرم أصحاب الأرض من التقدم بهدفين على فريقه.

ويقع تشيلسي ودينامو زغرب في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا التي تضم معهما، ميلان وسالزبورغ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز