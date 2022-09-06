بروسيا دورتموند يضرب كوبنهاغن بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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حقق بروسيا دورتموند، الفوز على كوبنهاغن بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل ثلاثية دورتموند، ماركو رويس في الدقيقة 35، ورافاييل غيريرو في الدقيقة 42، وجود بيلينغهام في الدقيقة 83.

تبادل الفريقان السيطرة على منطقة وسط الملعب خلال أحداث المباراة، لكن بروسيا دورتموند كان الأكثر خطورة وشراسة على مرمى الضيوف، ونجح في الفوز بثلاثية واقتناص نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة يتصدر بروسيا دورتموند مجموعته حتى الآن، التي تضم معه مانشستر سيتي، وكوبنهاغن، وإشبيلية.

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