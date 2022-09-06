لأول مرة.. حدث تاريخي في إنجلترا بصناعة تشيلسي (صور)

المصدر: وكالات

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يعتبر ريس جيمس لاعب تشيلسي، وشقيقته لورين، أول شقيقين يلعبان معاً في نادي واحد بتاريخ فرق إنجلترا الكبرى، للفريقين الرجالي والنسائي.

ونشرت الحسابات الرسمية لتشيلسي على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للشقيقين يتبادلان فيها الضحكات أثناء جلوسهما معاً، وعلقت عليها: " لأول مرة أخ وأخت يلعبان معاً في فرق إنجلترا الكبرى، إنه من صُنع تشيلسي".

وعلق ريس جيمس على حسابه الرسمي بـ "تويتر" على صورة تجمعه بشقيقته، قائلاً: "صناعة التاريخ.. أنا فخور".

وكان ريس جيمس وقع عقداً جديداً مع تشيلسي لمدة ستة أعوام، سيبقيه بين جدران ستامفورد بريدج حتى عام 2028، وفقاً لما أعلنه النادي اللندني.

وشارك جيمس (22 عاماً) في 128 مباراة مع تشيلسي منذ أن خروجه من أكاديمية النادي الإنجليزي عام 2018.

وأعير جيمس في موسمه الاحترافي الأول إلى ويغان، قبل أن يشارك في سبتمبر 2019 بمباراته الأولى مع تشيلسي، الذي حقق معه حتى الآن لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

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