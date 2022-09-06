مطالبة باعتذار رسمي.. سخرية غالتييه ومبابي تثير أزمة رسمية في فرنسا (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثارت سخرية كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان، ولاعبه كيليان مبابي، حول إمكانية انتقال الفريق الفرنسي بالقطار إلى مدينة نانت، أزمة رسمية في فرنسا، بحسب صحيفة "لو باريزيان".

وكان مدير الرحلات بخطوط السكك الحديدية الفرنسية وجه دعوة لباريس سان جيرمان للسفر إلى مدينة نانت بالقطار لخوض مباراة الجولة الماضية من الدوري الفرنسي، بهدف الحفاظ على البيئة، مؤكداً توافر معايير السرعة والأمان في القطار.

وفي مؤتمر صحفي قبل مواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا، رد غالتيه على تساؤل بخصوص مفاتحة لاعبي باريس في الأمر، حيث نظر المدرب لمبابي، لينفجر المهاجم الفرنسي في الضحك.

وقال غالتيه: "معذرة على رد الفعل، لأننا لم نتخيل هذا السؤال".

وتابع، ساخراً: "لأكون صادقاً معك، لقد تواصلنا مع الشركة التي تنظم رحلات باريس سان جيرمان، لنعرف هل بإمكاننا التنقل باستخدام يخوت رملية شراعية أم لا".

وأثار الرد الساخر من مدرب باريس وضحكات مبابي، موجة من الغضب لدى المسؤولين في فرنسا، وكذلك المهتمين بشؤون البيئة، ووصل الأمر لمطالبة النادي الباريسي بالاعتذار الرسمي عما بدر من مدرب الفريق ولاعبه.

يذكر أن باريس فاز على نانت بثلاثة نظيفة في مباراة الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، التي أقيمت السبت الماضي.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وهو اللقاء الذي سيستضيفه ملعب حديقة الأمراء معقل البي سي جي، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

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