لأول مرة.. الطيران يغزو سوق الرعاية لدوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

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أصبحت الخطوط الجوية التركية أول شركة طيران في العالم ترعى بطولة دوري أبطال أوروبا، المزمع إقامة مباراتها النهائية في إسطنبول عام 2023.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها باتت الراعي الرسمي لدوري أبطال أوروبا الذي يعتبر أحد أكثر الأحداث الرياضية متابعة على مستوى العالم.

وأشارت بأن عقد الرعاية يحمل أهمية، خاصة أن المباراة النهائية للبطولة ستقام في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول، 10 يونيو المقبل.

وأشار البيان إلى أن إعلان الرعاية جرى في مركز الخليج للمؤتمرات بإسطنبول بمشاركة رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية أحمد بولات ومسؤولين كبار في الشركة، إضافة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين ومدير التسويق في الاتحاد غاي- لورينت أبستين.

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