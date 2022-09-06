معنويات مرتفعة واستعادة نجم الفريق.. ليفربول يستعد بقوة لموقعة نابولي (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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خاض لاعبو ليفربول تدريباتهم، اليوم الثلاثاء، وسط جدية كبيرة وروح معنوية مرتفعة، استعدادا لموقعة نابولي المقبلة.

ويلتقي ليفربول مع نابولي، غداً الأربعاء، بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وظهر في صور التدريبات التي نشرتها الحسابات الرسمي لليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نجم الريدز تياغو ألكانتارا مشاركاً في التدريبات بشكل طبيعي، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به، ليُعلن جاهزيته الفنية قبل مواجهة نابولي.

ويسعى لاعبو ليفربول لمصالحة جماهيرهم المستاءة بسبب أدائهم المتراجع في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، من خلال الانطلاقة القوية بدوري الأبطال، ويهدفون كذلك للمنافسة بقوة على اللقب هذا الموسم بعد خسارته في نهائي النسخة الماضية لصالح ريال مدريد.

يذكر أن مباراة ليفربول ونابولي ستنطلق غداً في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب سان باولو بمدينة نابولي الإيطالية.

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