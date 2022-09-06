لا للاستسلام.. فيرمينو يُعلق على بداية ليفربول السيئة في الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث لاعب ليفربول روبيرتو فيرمينو، عن البداية السيئة للريدز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وخسارة العديد من النقاط بسبب التعثر خلال الأسابيع الأولى من المسابقة، مشدداً على أن فريقه يرفض الاستسلام.

وقال فيرمينو في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "لم تكن البداية التي أردناها، تعادلنا في بعض المباريات وخسرنا مباراة".

وتابع: "لم نخسر منذ تلك المباراة، ونبذل قصارى جهدنا في التدريبات للقضاء على أخطائنا".

وعن المنافسة على اللقب، قال: "إنه موسم طويل، هناك الكثير من المباريات أمامنا، ولن نستسلم حتى الجولة الأخيرة من منافسات الدوري".

وبخصوص المنافسة مع داروين نونيز لحجز مكان في التشكيل الأساسي لليفربول، قال فيرمينو: "أعتقد أن نونيز سيساعدنا كثيراً، من الواضح أنه سيكون هناك منافسة على كل مركز، نحن فريق واحد، والأهم لليفربول هو الحصول على النقاط الثلاث في كل مباراة ومساعدة الفريق دائماً".



وأتم فيرمينو تصريحاته، قائلاً: "على أي حال، يعود قرار المشاركة الأساسية إلى المدربين وسأبذل قصارى جهدي دائماً حتى أتمكن من الحصول على أفضل فرصة للعب".

وكان ليفربول حصل على 9 نقاط فقط خلال أول 6 مباريات خاضها بمنافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ تعادل مع فولهام وكريستال بالاس وإيفرتون، وخسر من مانشستر يونايتد، بينما حقق الفوز خلال مباراتين فقط أمام بورنموث ونيوكاسل يونايتد.

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