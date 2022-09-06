فسخ التعاقد والاعتزال.. مفاجآت جديدة في عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت الساعات الماضية، تسريب تفاصيل جديدة تخص بعض البنود الموجودة في عقد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة.

وكان ليفا انتقل إلى صفوف برشلونة الصيف الجاري قادماً من بايرن ميونخ، مقابل 45 مليون يورو و5 ملايين أخرى متغيرات، لمدة 4 مواسم.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فهناك مفاجآت في عقد اللاعب البولندي مع البرسا، تتمثل أولها في أحقية برشلونة في فسخ عقد اللاعب حال مشاركته بنسبة مباريات أقل من 55% خلال موسمه الثالث مع الفريق الكتالوني.

وكشفت الإذاعة عن تفاصيل أخرى، تمثلت في تحمل اللاعب قيمة الضرائب بالكامل التي تمثل 50% خلال فترة تعاقده، إذ يحصل في موسمه الأول على 10 ملايين يورو من إجمالي 20 مليون يورو، بينما يحصل في موسمه الثاني على 13 مليون يورو من إجمالي 26 مليون يورو.

وفي الموسم الثالث يحصل ليفاندوفسكي مع برشلونة على 16 مليون يورو بعد خصم الضرائب من مستحقاته الإجمالية التي تبلغ 32 مليون يورو، أما الموسم الأخير سيحصل ليفا على 13 مليون يورو من إجمالي 26 مليون يورو.

وأكدت الإذاعة، أن هناك بعض المتغيرات المنصوص عليها في عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة بخلاف الراتب الثابت، تتمثل هذه المتغيرات في حصوله على مبلغ 600 ألف يورو حال التتويج مع البرسا بلقب الدوري، أما حال تحقيق الثلاثية مع الفريق الكتالوني (الدوري، الكأس، دوري الأبطال) ستصل المكافأة إلى 2 مليون يورو، وحال التتويج ببطولة كأس الملك فلن يكون هناك أي مكافآت يحصل عليها البولندي المخضرم.

وفي نفس الشأن، أكدت الإذاعة أن هناك بند في عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة يخص اعتزاله كرة القدم، وينص على أحقية اللاعب في إنهاء العلاقة التعاقدية مع البرسا حال اتخاذه قراراً بالاعتزال، أما إذا قرر اللعب مرة أخرى والتراجع عن قراره قبل عام 2026، فيجب عليه العودة إلى صفوف برشلونة، لاسيما أنه حصل على عقد مُوقع حتى العام المذكور بشرط جزائي قيمته 500 مليون يورو.

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