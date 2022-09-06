على طريقة NBA.. «فيفا» يُطلق منصة جديدة قبل كأس العالم 2022

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه سيطلق في وقت لاحق من هذا الشهر منصة للرموز غير قابلة للاستبدال (FIFA + Collect) عبر شركة ألجوراند، وسيتمكن المشجعون من امتلاك مقتنيات رقمية من لحظات وفنون كرة القدم.

وأصبحت ألجوراند منصة البلوكشين الرسمية (إحدى التقنيات التي أتاحها التوزيع العالمي لقدرة الحوسبة) لـ "فيفا" مايو الماضي، وستقدم الدعم اللازم لمنصة FIFA + Collect NFT.

وفقاً للمعلومات المتاحة، فإن المشروع مشابه لـ NBA Top Shot الذي يركز على الرموز غير القابلة للاستبدال في كرة السلة.

ولم يكشف "فيفا" بعد عن جميع التفاصيل حول موعد توفر مجموعات NFT، لكنه يخطط لتضمين إطلاق المركز غير القابلة للاستبدال خلال كأس العالم 2022، الذي ينطلق نوفمبر المقبل.

وتعتبر الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال هي تمثيلات مشفرة للأصول الرقمية، يمكن أن يكون أي شيء مثل الأعمال الفنية أو ملفات تعريف المستخدمين أو البضائع داخل اللعبة المخزنة على البلوكتشين.

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