البرازيلي فينيسيوس يحصل على الجنسية الإسبانية

المصدر: أ ف ب

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حصل المهاجم البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور في صفوف ريال مدريد على الجنسية الإسبانية، كما أعلن الأخير أمس الاثنين، ما سيسمح له بتسجيل لاعب جديد غير أوروبي في صفوفه.

وجاء في بيان رسمي لنادي العاصمة الإسبانية "لاعبنا البرازيلي فينيسيوس جونيور أقسم اليمين على الدستور الإسباني يوم الجمعة 2 سبتمبر، ومنذ تلك اللحظة أصبح يحمل الجنسية الإسبانية".

وتحدّد قوانين رابطة الدوري الإسباني بإمكانية تسجيل 3 لاعبين غير أوروبيين كحد أقصى في صفوف كل ناد، وبالتالي سيسهم حصول فينيسيوس على الجنسية الإسبانية في مساعدة ريال مدريد على تسجيل لاعب آخر من خارج القارة الأوروبية في صفوفه إذا أراد ذلك في المستقبل.

وانضم فينيسيوس (22 عاما) الى ريال مدريد العام 2018 قادما من فلامنغو وبات لاعبا أساسيا في صفوفه، وكان صاحب هدف الفوز الوحيد في شباك ليفربول الانجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي.

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